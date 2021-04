Correus insta a retirar el vigilant que no va detectar les cartes amb bales

Correus ha obert expedient a INV Vigilancia, empresa de seguretat a la qual té subcontractat l'escaneig i qualificació de la correspondència, per no haver detectat les tres cartes d'amenaça amb munició de diferent calibre sense percudir dirigides al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, i a l'exvicepresident del Govern i candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid per Unides Podem, Pablo Iglesias. També va sol·licitar la «retirada immediata» del servei a l'empresa pública del vigilant que no va detectar els projectils.

L'amenaça als tres alts responsables s'ha convertit en un dels punts calents de la campanya electoral a Madrid.

A la carta enviada dissabte a la companyia de seguretat, es relata que els equips d'inspecció de Correus han recuperat les imatges gravades al centre de tractament automatitzat de Vallecas (Madrid) i han comprovat que els tres sobres van ser inspeccionats en un escàner i mata-segells el passat dia 19 «sense que l'operador de servei fos capaç de detectar-los».

Aquesta circumstància, apunta l'empresa, constitueix un «incompliment molt greu» del contracte entre les dues firmes, ja que aquest inclou en aquesta categoria «la no detecció d'un artefacte explosiu, o d'un enviament la circulació pel correu del qual no estigui permesa, i que causi danys o perjudicis al patrimoni, a la imatge o al bon nom de Correus».

Per això, la societat estatal va informar en la missiva INV Vigilancia que li ha obert un expedient, ja que el contracte també indica que «l'empresa adjudicatària ha de vetllar perquè el personal que participa en els serveis d'inspecció de la correspondència compti amb una adequada capacitació en la utilització d'aquests».