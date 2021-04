Desmantellen una festa il·legal amb 200 persones al Born de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va intervenir dissabte en una festa il·legal amb unes 200 persones que se celebrava en un local de la zona comercial del Born i van denunciar el responsable de l'establiment.

En paral·lel, la mateixa Guàrdia Urbana va enxampar diumenge a la matinada 52 persones en una celebració dins d'un pàrquing al passeig Valldaura, al districte de Nou Barris. La policia va rebre l'avís pels voltants de la una de la matinada i el mig centenar de participants van ser denunciats per no respectar les mesures de seguretat contra la covid. Divendres a la nit, la Urbana va desallotjar unes 300 persones que estaven a la plaça Terenci Moix, al Raval, i en va denunciar 216, però no van practicar cap detenció.