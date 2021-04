Presó per a un home per atracar dos supermercats a Lleida

El jutjat de guàrdia de Lleida va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al presumpte autor de dos robatoris comesos a punta de pistola aquest mes d'abril a supermercats de Lleida. L'home, que va ser detingut divendres al migdia per dos delictes de robatori amb intimidació i delicte de lesions lleus, està considerat «molt perillós» per la policia. Es tracta de Dino Marcelo Miller, de 51 anys, un presumpte assassí a sou que el desembre va sortir de la presó.