Sánchez obre el debat sobre la presència de Vox als mitjans de comunicació

A nou dies de les eleccions a la Comunitat de Madrid, enmig d'una campanya trencada, marcada pel rebuig de l'esquerra a Vox, amb qui els partits es neguen a continuar compartint espais, Pedro Sánchez va obrir ahir el debat sobre la presència del partit ultra als mitjans de comunicació. El president del Govern no va defensar que televisions, ràdios i diaris hagin de deixar de convidar els dirigents de la ultradreta, ni tampoc va anunciar cap regulació per impedir la seva participació. Però sí la va denunciar, dins de l'«amenaça» que suposa Vox per a la «democràcia».

«Hem suportat l'odi, les mentides, les amenaces de la ultradreta. Ho hem suportat tant de temps que fins i tot hem pensat que era el normal. Els seus líders apareixien amb normalitat a programes de televisió. Ens hem acostumat a acceptar la ultradreta. I això és dolorós. Hem de reconèixer-ho: la nostra democràcia té un problema. Per cert, no és exclusiu d'Espanya», va assenyalar el líder socialista durant un míting a Getafe al costat del seu candidat, Ángel Gabilondo. «Vox treu el cap als mitjans de comunicació i escampa el seu verí», va insistir després.

L'acte va estar envoltat de polèmica pel lloc escollit per celebrar-lo, al poliesportiu Juan de la Cierva, les instal·lacions del qual es troben dins d'una àrea sanitària confinada per l'Executiu autonòmic. El PP va trigar poc a denunciar-ho, acusant el PSOE de portar a terme una activitat que està «prohibida». Els socialistes, però, van al·legar que la porta principal de la instal·lació, per la qual van entrar els participants, es trobava en un carrer, l'avinguda Juan de Borbón, que no està sotmès a aquestes limitacions.

Per part seva, la presidenta madrilenya i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, va afirmar que les eleccions del proper 4 de maig han activat «el compte enrere» perquè els ciutadans diguin que el projecte de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias «està acabat».

Segons Efe, en un acte electoral a la Finca La Alqueria, un lloc destinat a la celebració de casaments i esdeveniments en el municipi madrileny d'Alcorcón, Ayuso es va mostrar convençuda que els madrilenys diran en els comicis autonòmics «s'ha acabat» a la «hipocresia», la «tirania» i la «prepotència» de Sánchez.

Paral·lelament, el candidat d'Unides Podem a la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, va afirmar que els líders de PP i Vox «no coneixen l'esforç perquè els ho han regalat tot» i «odien la democràcia» perquè implica que els seus «privilegis» siguin «drets» per a tots, i els volen «per a ells».

En un acte electoral celebrat a la localitat madrilenya de Collado Villalba, el líder de Podem va insistir en la idea que ja va llançar dissabte –i que també va adoptar el candidat socialista, Àngel Gabilondo– sobre que el 4 de maig es vota «entre democràcia o feixisme».