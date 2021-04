Selena Gomez demana a Sánchez vacunes per a tothom

La cantant i actriu Selena Gomez s'ha dirigit al president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, a través de Twitter, per demanar-li vacunes contra la covid. «Primer ministre @sanchezcastejon, estic emocionada d'unir-me a vostès a #VaxLive. Necessitem la seva ajuda per posar fi a la pandèmia de covid-19 per a tothom, a tot arreu. Acceptarà donar dòlars o dosis per ajudar tothom a accedir a la vacuna?», va escriure Gomez, esmentat directament Sánchez.

Gomez presentarà la gal·la Vax Live, que reunirà en un concert artistes, animadors i líders mundials, entre d'altres, per donar suport a l'equitat en les vacunes.