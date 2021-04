Setze dotacions i un helicòpter treballen en un incendi forestal a la serra de Collserola

Setze dotacions i un helicòpter treballen aquest dilluns al matí en un incendi forestal a la serra de Collserola. Es tracta d'un foc de matolls a prop del Camí de Finestrelles, al districte de Les Corts. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís ha arribat a les 09.54 hores i hi han aportat set unitats i l'helicòpter. Per part dels de Barcelona hi treballen 9 dotacions. La columna de fum és ben visible, tal i com es pot apreciar des de diversos vídeos penjats per veïns de la Zona Universitària.