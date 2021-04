«The New York Times» qualifica de perillosa la monja Teresa Forcades

El diari The New York Times ha qualificat la religiosa catalana Teresa Forcades com un perill a causa de la seva militància antivacunes, i ha assegurat que els seus arguments estant sent utilitzats per grups negacionistes d'ultradreta. La descriu com «una de les escèptiques de les vacunes des de fa molt temps a Europa».

«La germana Teresa Forcades, la monja catòlica més provocadora d'Espanya, està en desacord amb els governs, els experts mèdics i, fins i tot, amb el papa Francesc, que dona suport a les vacunes. Els grups de negació de la pandèmia estan difonent les seves opinions», afirma el diari.

El diari escriu que Forcades treu profit del seu hàbit de monja i la seva formació mèdica, i que això li ha servit per fer-se «especialment atractiva per als teòrics de la conspiració i els grups d'extrema dreta». El diari matisa que la monja reconeix que algunes vacunes són beneficioses, tot i que s'oposa que sigui obligatori posar-se-les. Remarca que els seus «dubtes sobre les vacunes contra la covid es deriven, en gran manera, de la seva opinió que no s'ha de confiar en farmacèutiques».