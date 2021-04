Els voluntaris de protecció civil demanen que se'ls reconegui com a personal essencial

Les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya denuncien "menysteniment" per part de la Generalitat des de fa anys i asseguren que el tracte que reben s'ha agreujat durant la pandèmia. En una carta al vicepresident en funcions, Pere Aragonès, reclamen que es reconegui els més de 1.600 voluntaris que hi ha arreu del territori com a personal essencial i se'ls vacuni contra la covid-19. A més, demanen que la Generalitat obri una línia d'ajuts o subvencions perquè adquireixin material i facin la seva tasca. També exigeixen tenir un lloc de representació al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en situacions d'emergència supramunicipal, així com disposar de més places anuals dels cursos bàsics de protecció civil.

Per altra banda, també proposen descentralitzar la formació contínua del voluntariat, acostant els cursos al territori, i incrementar l'oferta formativa.

A més, insten la Generalitat a signar acords o convenis directes amb les associacions en lloc de prioritzar entitats terceres.

En la missiva dirigida a Aragonès expressen el malestar pel tracte rebut, en especial pels departaments d'Interior i de Salut. Per contra, deixen clar el seu reconeixement cap al personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC).



El rol dels voluntaris en pandèmia

Les associacions de voluntaris reivindiquen que estan molt preparades per a situacions d'emergències, com la generada per la covid-19. Tanmateix, lamenten que no se'ls reconegui com a personal essencial i se'ls vacuni.

Durant els mesos de pandèmia, els voluntaris han fet tasques informatives sobre la importància del confinament o la necessitat de l'ús de la mascareta, han participat en el muntatge de centres d'acollida temporals per a sensellar, han repartit aliments i material escolar a famílies vulnerables i mascaretes a les estacions de trens i d'autobusos del municipi i als domicilis de la gent gran.

També han dut a terme tasques de desinfecció en els accessos exteriors d'equipaments sensibles i donen suport en jornades de realització de proves PCR o de vacunació.



"No som simples associacions"

Per altra banda, les associacions recorden en la carta que no són "simples associacions", ja que hi ha un marc legal regulat per la Generalitat per formalitzar-se com a tal i han de ser requerides per poder actuar, per exemple amb l'activació per part d'un alcalde o del conseller d'Interior.

A més, afegeixen, el voluntariat de protecció civil ha d'haver superat un curs bàsic obligatori impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i, posteriorment, ha de ser nomenat per l'Ajuntament corresponent i inscrit en el registre de voluntariat de la DGPC.

Segons les associacions, actualment a Catalunya hi ha més de 1.600 persones voluntàries que disposen de la formació bàsica obligatòria impartida. La dedicació del voluntariat s'estima en unes 100.000 hores anuals.