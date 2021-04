La cimera de Lledoners acaba després de gairebé quatre hores de reunió entre ERC i JxCat

La cimera de Lledoners ha acabat poc abans de les 21 h d'aquest dimarts, segons ha pogut saber l'ACN. La reunió entre ERC i JxCat ha durat gairebé 4 hores, després que els equips negociadors entressin al centre penitenciari pels volts de les 17:00. El candidat d'ERC a presidir el Govern, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez -empresonat a Lledoners-, han encapçalat la primera reunió que ha abordat l'estructura i el repartiment de conselleries del nou executiu. És la primera vegada que hi participa Aragonès formalment. D'ERC també hi ha assistit el líder del partit, Oriol Junqueras -també a Lledoners- i el president parlamentari, Josep Maria Jové. Per JxCat hi havia la portaveu, Elsa Artadi, i el diputat Josep Rius.

El primer en arribar ha estat Aragonès, que ho ha fet a les 16:58 hores, just abans que Jové (17:00). Poc després ho feien plegats Artadi i Rius (17:03). Aragonès, Jové, Artadi i Rius han sortit junts de Lledoners a les 20:53 h.