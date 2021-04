La Comissió Europea denuncia la farmacèutica AstraZeneca als tribunals

La Comissió Europea (CE) resoldrà als tribunals la seva deteriorada relació amb la farmacèutica anglosueca AstraZeneca, que només lliurarà en el primer semestre de l'any un terç de les dosis signades amb la Unió Europea (UE).

«La nostra prioritat és garantir que es produeixen els lliuraments de vacunes contra la covid-19 per protegir la salut de la UE. Per això, la Comissió ha decidit, juntament amb els estats membres, iniciar procediments legals contra AstraZeneca. Cada dosi de vacuna compta. Cada dosi salva vides», va declarar a través de Twitter la comissària de Salut, Stella Kyriakides.

El laboratori que ha desenvolupat amb la Universitat d'Oxford una vacuna contra la covid-19 a partir de l'adenovirus és l'única farmacèutica amb la qual Brussel·les ha tingut una disputa pública i, ara, legal, malgrat que Moderna i Pfizer-BionTech també van tenir problemes de subministrament a l'inici de l'any.

Brussel·les entén que AstraZeneca no va jugar net i que enviava a altres destins les dosis que en teoria havia de fabricar per a la UE. Davant els primers retards, la CE va crear un mecanisme ah hoc per retenir l'exportació de vacunes produïdes en territori comunitari amb lliuraments pendents a Europa.

I al març, a petició de la CE, es van retenir a Itàlia 29 milions de dosis (14,5 milions de vacunes) que AstraZeneca suposadament pretenia enviar fora de la UE.

L'Executiu comunitari va fer saber la setmana passada que estava consultant amb els estats membres la seva intenció de judicialitzar la disputa amb AstraZeneca, que va lliurar només 29,8 milions de vacunes e l primer trimestre i en preveu lliurar només 70 milions més el segon davant dels 300 milions de dosis promeses.