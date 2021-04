Denunciats també Asens i Pisarello per les subvencions a entitats afins

L'associació Advocats Catalans per la Constitució ha ampliat als diputats de Podem al Congrés Jaume Asens i Gerardo Pisarello la denúncia que el mes passat va presentar contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per concedir 3,4 milions d'euros en subvencions a entitats afins. Segons explica l'associació en un comunicat, la nova denúncia es dirigeix contra Asens i Pisarello perquè van formar part de l'equip de govern de Colau i, al mateix temps, van tenir vincles personals i professionals amb les entitats receptores d'aquestes ajudes.

La Fiscalia de Barcelona va obrir el mes passat una investigació arran de la denúncia inicial presentada per Advocats Catalans per la Constitució, però les diligències podrien acabar en mans del Suprem, atesa la condició d'aforats d'Asens i Pisarello. L'associació considera que els diputats de Podem, juntament amb Colau i la resta de denunciats -l'exregidora de Ciutat Vella Gala Pin, l'exregidora Laia Ortiz, l'assessora municipal d'Habitatge Vanesa Valiño, la tinenta d'alcalde Laura Pérez i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela- podrien haver incorregut en un delicte d'organització criminal. La denúncia apunta a una «reiterada i presumptament injustificada» concessió per part de l'Ajuntament de Barcelona de subvencions a l'Observatori DESC, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyers sense Fronteres.