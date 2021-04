Embarassades amb covid tenen el 50% més de probabilitats de complicacions

Un estudi internacional amb participació de Vall d'Hebron demostra que la covid-19 augmenta el 50% el risc de complicacions durant l'embaràs per a les mares i els nadons, com part prematur, preeclàmpsia (hipertensió arterial durant la gestació) o ingrés a l'UCI. És un perill més gran del que s'havia constatat a l'inici de la pandèmia. «Alguns registres apuntaven que hi havia un augment de certes complicacions i aquest estudi hi posa la magnitud», destaca la doctora i investigadora de Vall d'Hebron Nerea Maiz. Al projecte Intercovid, coordinat per la Universitat d'Oxford, hi participen més de 100 investigadors de 43 centres, de 18 països de 4 continents, i més de 2.100 embarassades.

Els resultats s'han publicat a la revista JAMA Pediatrics. La majoria de dones embarassades amb coronavirus són asimptomàtiques, però les que en tenen símptomes tenen més risc de complicacions.