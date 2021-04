El Govern al·lega que els motius del cessament de De los Cobos eren reals i legals

L'Advocacia de l'Estat ha recorregut la sentència de l'Audiència Nacional que va anul·lar el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid i al·lega que els motius que van implicar el seu relleu eren «reals» i «legals». En un escrit, l'Advocacia demana l'anul·lació de la sentència per diverses raons, entre elles per haver donat per bones i inclòs en el relat de fets provats manifestacions que va fer De los Cobos durant el seu dret d'última paraula «que contradiuen el resultat de la prova practicada». El cessament de Pérez de los Cobos va ser el maig de 2020 després de la publicació a El Confidencial d'un informe de la Guàrdia Civil a les ordres de la jutgessa que investigava al delegat del Govern a Madrid per autoritzar la manifestació del 8 de març. La sentència que va anul·lar el cessament de De los Cobos va donar per provat que la motivació va ser no informar Interior del contingut de les recerques, cosa que hauria estat il·legal. En el recurs presentat, l'Executiu reitera que «des de la cadena de comandament del Ministeri de l'Interior, mai es va demanar al coronel informació sobre el contingut de les diligències de la Policia Judicial», sinó que s'informés de les «incidències rellevants».