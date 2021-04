L'Estat bat el rècord de dosis i vacunarà tots els majors de 80 anys aquesta setmana

La campanya de vacunació avança a bon ritme i permetrà completar aquesta setmana la inoculació de les dues dosis per a tot el col·lectiu de més de 80 anys. Ho va afirmar ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en l'acte de recepció de l'1,7 milions de dosis de Pfizer, que ara es distribuiran entre les comunitats autònomes. S'hi sumaran 188.000 dosis de Moderna i 103.000 d'AstraZeneca. «Anem complint fites, i ja són més les persones immunitzades amb pauta completa que el nombre de contagis notificat», va dir la ministra.

Darias va recordar que la setmana passada es van inocular 1,4 milions de dosis i aquest segon trimestre s'hauran distribuït 40 milions de dosis. «Seguirem caminant i avançant junts per moltes raons, especialment pel coratge i compromís per posar punt final a la pandèmia, per la tasca de les comunitats autònomes i per la feina del Govern espanyol per fer arribar les vacunes», va dir. Darias va afirmar que el ritme d'arribada suposa més de 90 milions de dosis als tres primers trimestres del 2021, i va insistir que a finals d'agost el 70% de població estarà immunitzada.