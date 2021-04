L'OMS diu que la situació a l'Índia és «esquinçadora» i mobilitza ajuda per al país

La pandèmia de covid-19 a l'Índia, on es registren xifres rècord de més de 350.000 casos diaris (més d'un terç del total global), és «esquinçadora», va afirmar ahir el màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que va mobilitzar ajuda per assistir el país. «La situació a l'Índia és més que esquinçadora, i l'OMS hi està fent tot el que està a les seves mans, mobilitza equipament i envia ajut que inclou concentradors d'oxigen, hospitals mòbils prefabricats i material de laboratori», va dir el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en roda de premsa. L'expert etíop va indicar que l'OMS ha situat 2.600 membres del seu personal al país per donar suport a la resposta de les autoritats sanitàries índies en el terreny. Tedros va afegir que «a escala mundial la pandèmia es continua intensificant, els casos pugen per novena setmana consecutiva i les morts per sisena». «Hi ha hagut tants casos globalment la setmana passada com els primers cinc mesos de la pandèmia», va exemplificar el responsable de l'OMS.