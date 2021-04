L'Estat vacunarà els policies destinats a Catalunya si el Govern no acata l'ordre judicial en 10 dies

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que el seu Ministeri ja ha fet les "gestions necessàries i precises" per vacunar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil destinats a Catalunya en el cas que la Generalitat "no compleixi" la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'obliga a fer-ho en 10 dies. Segons Marlaska, si el govern català no ho fa incorrerà en les "responsabilitats" que determini el Poder Judicial, i els agents seran vacunats fruit de la coordinació entre el Ministeri de Sanitat, el d'Interior i el de Defensa

Marlaska ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador del PP Francisco Cañizares, que ha afirmat que no es pot "consentir" que el ministre "no presti l'atenció merescuda" als seus efectius a Catalunya.

Segons el PP, el tracte que reben els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia civil a Catalunya és "una vergonya" i "una discriminació intolerable". "Els seus socis del govern estan maltractant aquests servidors públics", ha dit abans d'acusar el ministre de preferir defensar el Govern "condemnat pel TSJC" abans que a la seva policia.

El ministre ha emplaçat el PP a "demanar perdó" a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per utilitzar-los per "fer el seu míting" al Senat. "A Vostès els importen ben poc", ha dit.

Segons el ministre, els agents rebran la vacuna independentment del que passi, perquè "durant aquest mes ja hem fet les gestions necessàries i precises perquè en cas que en els 10 dies que s'ha concedit la Generalitat no compleixi, es vacuni les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

En tot cas ha recordat que la Generalitat té una "obligació judicial" de fer la vacunació. "Això és el primer que s'ha de complir", ha dit, però "si no es compleix en derivaran les responsabilitats que determini el Poder Judicial, ni vostè ni jo, i si no es compleix en aquest termini les nostres Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat seran vacunades".

El ministre també ha afirmat que "ha demanat explicacions" a la Generalitat sobre aquesta situació, però en tot cas el govern espanyol "està en condicions" de vacunar els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.