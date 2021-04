Un malalt mental envia una navalla ensangonada a Reyes Maroto

La navalla rebuda per la ministra Reyes Maroto

La navalla rebuda per la ministra Reyes Maroto ep

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va rebre ahir «una navalla ensangonada com a amenaça» en una carta, segons van explicar fonts del Ministeri d'Indústria i del Ministeri de l'Interior. El sobre postal estava dirigit al seu nom a l'adreça del Ministeri i va ser la seva secretària qui al matí va trobar l'enviament. Fonts de la recerca van indicar que la navalla estava oculta entre CD, en un sobre embuatat de color marró.

La Policia ja va remetre ahir a un jutjat la investigació pel sobre per procedir a la identificació del presumpte autor de l'enviament d'aquesta carta, que seria un veí d'El Escorial (Madrid) amb greus problemes de salut mental.

Reyes Maroto, fitxatge del candidat socialista, Ángel Gabilondo, per a les eleccions a la Comunitat de Madrid, va explicar a la premsa que la carta que li ha estat tramesa és diferent a la rebuda la setmana passada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, i el líder de Podem i exvicepresident, Pablo Iglesias. A més de contenir el sobre amb una navalla -en comptes de bales com les altres tres-, sí hi figurava un remitent amb una direcció d'El Escorial.

El dia 23 va passar el sobre pel control de seguretat, com a figura en el segell que apareix imprès en el paquet i on pot llegir-se: «Seguretat, Revisat en equip de Raigs X». La navalla, amb mànec marró rematat amb una cadeneta, té diverses taques, que podrien ser sang, de color vermell tant en l'anvers com en el revers.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va expressar la «rotunda condemna» de l'executiu «a la greu amenaça rebuda per la ministra d'Indústria, Reyes Maroto». Al seu compte de Twitter, Sánchez va advertir que ja n'hi ha «prou». «No ho permetrem. No deixarem que l'odi s'apoderi de la convivència a Espanya», va escriure.

Per part seva, el candidat d'Unides Podemos, Pablo Iglesias, va expressar la seva solidaritat amb Reyes Maroto. «Ja està bé d'amenaces feixistes», va escriure en un missatge en xarxes socials. La candidata de Más Madrid, Mónica García, es va preguntar quantes amenaces més fan falta perquè Ayuso «deixi d'avalar la política de l'odi de l'extrema dreta».

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso va condemnar les amenaces a la ministra d'Indústria, que al seu judici «no tenen sentit en un país en llibertat». El portaveu nacional del PP, l'alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va rebutjar el cordó sanitari contra Vox que demana el PSOE, i es va qüestionar per què no es pot pactar amb aquesta formació però sí amb EH Bildu.