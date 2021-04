Pere Aragonès busca desencallar l'acord amb Jordi Sànchez a Lledoners

Reunió al màxim nivell per intentar desencallar un acord de govern: avui el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, es desplaçarà a la presó de Lledoners per negociar directament amb el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez. Tots dos estaran acompanyats per membres dels seus equips negociadors, però no pels exconsellers de JxCat presos a Lledoners -Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn-, i no és gens clar que hi participi el president d'ERC, Oriol Junqueras.

Just quan falta un mes perquè expiri el termini límit -si el 26 de maig no hi ha hagut investidura, seran convocades automàticament noves eleccions-, ERC vol accelerar unes negociacions que avancen amb lentitud. El dirigent republicà Sergi Sabrià, un dels principals negociadors d'ERC, va recordar ahir que «fa set mesos que la presidència està en funcions», per això «el país no pot esperar més». Com ja va deixar caure Aragonès el cap de setmana, Sabrià va avisar que, si no és possible tancar un acord abans de l'1 de maig, caldrà «explorar vies alternatives» a una coalició, en al·lusió a un possible govern en solitari d'ERC amb suport extern de JxCat. Les alternatives que es planteja ERC, no obstant això, passen totes per investir Aragonès amb els vots de JxCat, segons va recalcar Sabrià, sense considerar un hipotètic suport del PSC. ERC no detecta «cap escull insalvable» per aconseguir un acord amb JxCat i va alertar que «seria un error gravíssim que algú anteposés els interessos de partit als del país». Sabrià espera que a la reunió d'avui a Lledoners es pugui «parlar de tot» i fer un gran pas endavant cap a l'acord.

Però la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va rebaixar les expectatives, ja que «no és un cim extraordinari que hagi de desencallar res», sinó una reunió amb un únic punt en l'ordre del dia: l'estructura del futur govern. «Demà [avui per al lector]escoltar», va explicar Artadi, que va assenyalar que «fa deu dies» que JxCat demana a ERC que li presenti una proposta detallada d'estructura de govern, més enllà dels tres departaments nous que Aragonès vol crear: Universitats i Recerca, Feminismes i Igualtat, i Acció pel Clima. Va ser ERC qui va demanar una reunió «100 % presencial» amb la participació d'Aragonès, per presentar la seva proposta d'estructura de govern, i JxCat va considerar imprescindible que també hi fos el seu secretari general, Jordi Sànchez, pres a Lledoners. Artadi es va mostrar molt crítica amb les pressions d'ERC per plantejar l'1 de maig com a límit per negociar una coalició. «Ens xoca una mica i ens resulta incomprensible el doble discurs que a vegades fa ERC», va dir Artadi, que va assegurar que els republicans en privat no han traslladat a JxCat ni «ultimàtums» ni altres possibles escenaris després de l'1 de maig.

Per la seva banda, la viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, va afirmar que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, «hauria de valorar ja» iniciar una ronda de contactes per proposar un candidat per a un nou debat d'investidura. «És veritat que té a veure si hi ha una majoria possible, però tenim antecedents no gaire llunyans d'una doble votació i fracàs rotund del candidat d'ERC», va remarcar.