Restaurants de centres comercials obren amb il·lusió i por que no sigui definitiu

Els restaurants dels centres comercials de Catalunya van reobrir al públic ahir -després de sis mesos en què només han pogut servir per emportar- i ho van fer amb una barreja d'«il·lusió» i de por que la mesura no sigui definitiva.

En declaracions a Europa Press, el responsable de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (Aecc) a Catalunya, Víctor García, va explicar que el sector espera que les mesures s'hagin «pres amb la consciència que seran aplicables». L'Aecc té 49 centres comercials catalans associats que representen uns 4.000 negocis, dels quals 500 són de restauració. García va assegurar que veu en la reobertura «una oportunitat, una nova finestra per poder treballar en la recuperació» del sector, i va demanar que s'avisi dels canvis amb temps perquè, després de cada decisió del Procicat, els restauradors tenen poc marge per tancar o reobrir . També va considerar que el fet que puguin reprendre l'activitat els comerços de més de 800 metres quadrats és una manera d'«esponjar» millor els clients dels centres comercials i de dinamitzar la seva activitat, encara que va aclarir que fins ara no hi ha hagut aglomeracions.

Amb tot, va exigir «que no s'interpreti la reobertura com el final de la recuperació, perquè el camí comença ara», i va remarcar que empreses i administracions han de continuar donant-los suport mitjançant ajuts directes, promocions i campanyes. García interpreta amb les noves mesures que el Govern ha posat fi a la «discriminació» cap als restaurants dels centres comercials respecte dels que són a peu de carrer. «Creiem fermament que no tenia cap sentit que se'ns tractés diferent. Això va ser superat per al comerç i ara se supera per a la restauració», va celebrar, i va afegir que el sector necessita claredat per part de les administracions per continuar avançant.

També es va congratular per haver registrat menys tancaments «dels esperats», però va alertar que les dades poden portar a falses conclusions, ja que obrir un restaurant en un centre comercial requereix una inversió molt important, per la qual cosa els propietaris resisteixen al màxim -en les seves paraules- a l'hora de tancar. Però el sector, considera, no està bé, i el pròxim objectiu per a la seva recuperació és poder servir també sopars: «L'obertura a les nits serà una bona notícia per al sector en general i molt esperada», va afirmar.

Per la seva banda, El director de Comertia, David Sánchez, va argumentar que la reobertura «no tindrà incidència» en l'evolució de la pandèmia perquè considera que s'ha demostrat que ni els restaurants ni els comerços són focus de contagi. «Era dramàtic no poder obrir. Ara implorem que es pugui obrir en el torn dels sopars, ja que en molts casos representen més del 50% de la facturació dels restaurants. Ho necessiten i no tindran repercussió sobre la transmissió», va assegurar. També va recordar que «hi ha una sèrie de despeses que no es poden assumir sense ajudes directes i sense activitat», i va lamentar que els recursos financers s'han esgotat i que, encara que ja hi ha hagut molts tancaments, n'augura més en el futur.