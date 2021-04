Un vídeo dels mariners del submarí enfonsat cantant emociona Indonèsia

Un vídeo dels mariners del submarí indonesi enfonsat que els mostra cantant una cançó titulada 'Adeu' a l'interior de la nau s'ha convertit en viral i ha emocionat molts internautes a Indonèsia després de la tràgica mort dels 53 ocupants.

El vídeo va ser gravat amb un mòbil a l'interior del submarí 'KRI-Nanggala-402' abans que desaparegués a les aigües al nord de l'illa indonèsia de Bali dimecres passat i fos localitzat diumenge partit en tres a més de 800 metres de profunditat després d'una operació de recerca internacional.

«Tot i que no estic preparat per trobar-te a faltar, no estic a punt per estar sense tu, espero el millor de tu», canten els mariners, un d'ells amb una guitarra, en presència del comandant del submergible, Heri Oktavian.

Es tracta de la cançó 'Sampai Jumpa', de la banda indonèsia Endank Soekamti, originària de Yogyakarta.

Un dels primers a compartir el vídeo a les xarxes socials fa uns dies va ser Henrik Paulsson, un professor de la Universitat de Defensa de Suècia i amic de Heri Oktavian.

«Canten una cançó titulada 'Sampai Jumpa', que significa 'Adeu' [...], i la cançó és sobre un comiat, sembla que la canten com un comiat a tots nosaltres», va dir un usuari de Twitter al comentar el vídeo.

El submarí, un model Cakra-class fabricat a Alemanya el 1978 i entregat a Indonèsia tres anys més tard, va desaparèixer uns 40 minuts després de submergir-se dimecres passat a la matinada durant unes maniobres militars.

El 'KRI-Nanggala-402' va ser localitzat diumenge per un submarí procedent de Singapur que participava en la recerca en un ampli dispositiu, en què també es van implicar Austràlia, l'Índia i els Estats Units.

Les autoritats indonèsies descarten que l'accident es produís per un error humà i sospiten que va començar a patir esquerdes quan es trobava a entre 400 i 500 metres sota la superfície.

Després de la tragèdia, el president indonesi, Joko Widodo, va afirmar que l'Estat atorgaria «promocions de nivell superior i d'honor» als 53 soldats morts pel seu «sacrifici i dedicació».

Les autoritats treballen ara per recuperar els cadàvers dels marins del 'KRI-Nanggala-402', que, tot i que va ser fabricat fa més de 40 anys, va ser reformat el 2012 a Corea del Sud.