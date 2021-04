Assassinats dos periodistes espanyols a Burkina Faso

Els dos periodistes espanyols que havien estat donats per desapareguts després d'un atac per un grup armat dilluns a l'est de Burkina Faso han estat assassinats, segons va confirmaar ahir la ministra d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Arancha González Laya.

Encara que la ministra es va limitar a oferir les inicials dels dos morts -D.B.A. natural de Pamplona i R.F.F. natural de Barakaldo-, ja han estat identificats com David Beriain i Roberto Fraile per Reporters Sense Fronteres (RSF).

Segons la ministra, encara que la «informació és confusa», l'últim que han sabut de les autoritats burkineses és que entre els cadàvers trobats al lloc dels fets hi figuren els dos periodistes si bé «estem a l'espera de l'última confirmació». Les famílies ja van ser ahir informades, va puntualitzar.

Els dos periodistes estaven realitzant un documental sobre els esforços de les autoritats de Burkina Faso per protegir els parcs naturals del país davant de la caça furtiva i les comunitats que hi habiten. Formaven part d'un grup d'unes 40 persones amb les quals es va perdre el contacte cap a 2/4 de 4 de la tarda de dilluns en un parc natural situat a la frontera entre Burkina Faso i Benín.