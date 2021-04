La Comissió de Salut Pública decidirà divendres sobre les persones de menys de 60 anys vacunades amb AstraZeneca

La Comissó de Salut Pública decidirà divendres què fa amb les persones de menys de 60 anys que van rebre una primera dosi d'AstraZeneca abans que es limités el vaccí als col·lectius de més d'aquesta edat. Ho ha revelat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut dels dimecres. A hores d'ara s'estudia si es completa la pauta amb la mateixa marca, amb un altre producte o es demora la segona punxada a l'espera de més evidència científica. D'altra banda, Darias ha esperat que la Generalitat compleixi l'ordre judicial de vacunar agents de la Policia i la Guàrdia Civil fins al mateix percentatge que els Mossos. I ha indicat que, si no, l'executiu estatal està preparat per fer-ho.

Tot plegat en una setmana que "ha de marcar un punt d'inflexió" pel fet que arribaran prop de 4 milions de vacunes entre les diferents marques autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès). D'aquests 4 milions, 1,5 seran d'AstraZeneca i arribaran aquest dijous, segons ha subratllat Darias.

La ministra ha reiterat la convicció de l'executiu estatal que l'arribada de vacunes permetrà complir els objectius fixats, un 70% de vacunats a finals d'agost (el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no descartava dimarts que pogués ser pel juliol) i 5 milions de persones vacunades amb la pauta completa "la setmana que ve".

Sobre la qüestió de la segona dosi d'AstraZeneca, Darias no ha amagat que es tracta d'una decisió "difícil" i per això ha convidat a esperar a tenir la màxima "evidència científica". Els experts sanitaris observen també "l'experiència dels països de l'entorn", que estan optant per pràctiques diverses com ara vacunar la segona dosi amb altres productes o ampliar els terminis per posar-la. Això vol dir, ha subratllat Darias, que el debat "està obert".

Sense anar més lluny, la setmana passada l'EMA recomanava posar la segona dosi de la mateixa marca, però la ministra també ha indicat que la mateixa avaluació del regulador farmacèutic europeu subratllava que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca augmenten amb l'edat del vaccinat. Per tant, ha dit, limitant la vacuna als majors de 60 anys Espanya va "maximitzar els beneficis" del vaccí.

El que sí ha afirmat la ministra de Sanitat és que les persones que han rebut una dosi d'AstraZeneca i han passat la malaltia ja no rebran una segona punxada, atès que s'entén que ja tenen la pauta completada.

En tot cas, els responsables de prendre la decisió podrien esperar als resultats d'un estudi engegat a Espanya sobre la combinació de vacunes de diferents marques. "Estem intentant generar evidència científica sobre aquesta qüestió", ha indicat Darias, que no ha amagat que ella seria partidària de l'opció d'esperar.

Finalment, la ministra també ha reiterat que la Comissió de Salut Pública ja va debatre i acordar la setmana passada no demorar la segona dosi de Pfizer entre el col·lectiu de la gent gran per poder ampliar el percentatge de primeres dosis. Com ja feia la setmana passada, ha confiat que l'augment d'arribada de vaccins no faci necessària una mesura d'aquest tipus.