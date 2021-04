La covid dona un respir a l'Índia acompanyat d'ajut internacional

La greu crisi sanitària per la pandèmia que viu l'Índia va tenir ahir un petit respir, ja que es va confirmar el primer descens de contagis i morts després de rècords successius, mentre la comunitat internacional hi envia ajuda i observa amb preocupació el col·lapse hospitalari al país. L'Índia va reportar un lleu descens de casos després d'una setmana a l'alça, amb un total de 323.144 positius dilluns, gairebé 30.000 casos menys que diumenge, quan es va anotar un nou rècord d'infeccions. La xifra de morts també va experimentar una baixada després de 14 dies trencant màxims històrics, amb 2.771 morts, 41 menys que el dia anterior, que eleven el total des de l'inici de la pandèmia fins a 197.894. Davant la situació, diversos països han decidit tancar fronteres i augmentar els controls als aeroports per evitar la propagació de les variants que afecten l'Índia, com la britànica o la mutant indígena. Espanya va anunciar ahir una quarantena de 14 dies obligatòria per a tothom procedent del país asiàtic.