Desallotgen una festa amb 65 persones en una 'sex shop'

La Guàrdia Urbana va desallotjar diumenge passat una festa il·legal en una 'sex shop' de l'Eixample de Barcelona en la qual hi havia 65 persones que incomplien diverses de les restriccions per coronavirus.





Diumenge passat, gràcies a la col·laboració veïnal, vam desallotjar una festa il·legal en un Sex-Shop de l'Eixample on no es respectaven les mesures anti #covid19.

Balanç:

? 61 denúncies d'infraccions #covid19

? 9 denúncies administratives al local

? 1 acta per drogues#gubEIX pic.twitter.com/6LDwi21PuF — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) April 28, 2021

La policia municipal, que va detectar la celebració per l'alerta de diversos veïns, va arribar a les 21 h. El local, segons Betevé, és al carrer de París.Com a resultat de l'actuació,per no respectar les mesures contra la Covid , nou denúncies administratives al local i es va aixecar una acta per drogues.