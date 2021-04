Detingut un home al Penedès per matar la seva parella en calar-li foc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva parella, a la qual va calar foc dilluns al seu habitatge de la Bisbal del Penedès, i que va morir poc després en un hospital barceloní. La víctima és una dona de 50 anys i el presumpte assassí és un home de 37, nacionalitat espanyola i veí de la Bisbal del Penedès, que va ser detingut al propi domicili per agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona.

Segons els Mossos, cap a les 17 hores de dilluns la policia va ser requerida per dirigir-se a una casa de la Bisbal del Penedès, on una dona havia patit greus lesions per cremades. En arribar al lloc, els agents van localitzar la víctima en estat crític, però encara amb vida, i la seva parella, que estava a la casa. La dona va ser traslladada en un helicòpter medicalitzat fins a l'hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, on va morir. L'home, que tenia lesions lleus també per cremades, va ser traslladat a l'hospital del Vendrell . El cas ha quedat sota secret de les actuacions, encara que fonts properes a la investigació han indicat que no consten denúncies de maltractaments de la víctima cap a la seva parella. Ni la víctima ni el detingut eren gaire coneguts en la localitat, en residir en una urbanització, segons fonts municipals. Mig centenar de persones es van reunir ahir a La Bisbal del Penedès per deunciar el crim.