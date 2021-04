ERC i JxCat veuen «positiva» la seva reunió i es conjuren per formar Govern

ERC i JxCat van valorar «positivament» la reunió que van mantenir ahir a la presó de Lledoners i es van «conjurar a continuar treballant per fer un Govern independentista liderat per Pere Aragonès, que doni resposta al mandat electoral del 52% dels vots».

Així ho van explicar ERC i JxCat en un comunicat conjunt, després de la cimera a Lledoners, que es va allargar gairebé quatre hores i que va servir per començar a negociar l'estructura d'un nou Govern. A la reunió també es van «repassar» altres temes encara pendents de tancar, segons s'indica en el comunicat, en referència a l'òrgan de decisió de l'estratègia independentista, el pla de govern i els mecanismes de coordinació. Els dos partits es van conjurar «a continuar treballant per fer un govern independentista liderat per Pere Aragonès, que doni resposta al mandat electoral del 52 % dels vots», segons van indicar JxCat i ERC al seu escarit comunicat.

La reunió extraordinària es va acabar poc abans de les 21.00 hores després d'unes quatre hores de negociacions. Ha estat la primera vegada que el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha assegut a negociar directament amb el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, pres a Lledoners. A la reunió d'ahir per ERC també hi van assistir el líder del partit, Oriol Junqueras, i el president parlamentari, Josep Maria Jové. Per JxCat hi havia la portaveu, Elsa Artadi, i el diputat Josep Rius.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, es va desmarcar ahir de la urgència d'ERC per investir al més aviat possible Aragonès i va animar els negociadors a prendre's «el temps necessari» per aconseguir «no un acord d'investidura, sinó un bon acord de legislatura». Al migdia, després de la reunió setmanal del Govern, Budó va treure ferro a la cimera que s'havia de celebrar hores més tard. Per a Budó, principal veu de JxCat al Govern, es tractava d'«una reunió més en el marc de les negociacions entre tots dos partits», que han d'allunyar-se del «soroll mediàtic» per no entorpir les converses.

D'altra banda, la CUP va instar ahir ERC i JxCat a pactar un acord que permeti iniciar la legislatura al més aviat possible per atendre les «urgències de país», però també va indicar que no li semblaria malament un Govern en solitari d'ERC amb suports externs. Segons va dir en roda de premsa el diputat Xavier Pellicer, la seva formació «espera i desitja» que la cimera ERC-Junts d'ahir a Lledoners «serveixi per arribar a un acord que permeti iniciar la legislatura d'una vegada per sempre, perquè ja anem molt tard». Per a la CUP, «més que cimeres entre partits, fan falta cimeres de país, en què se'l posi al davant en lloc del repartiment de cadires dins del nou govern».