El Govern central exigeix a Israel millorar la situació de la cooperant detinguda

La ministra d'Afers exteriors, Arancha González Laya, va dir ahir que el Govern està en contacte amb les autoritats israelianes per la detenció de la cooperant espanyola Juana Ruiz i els ha exigit millorar les seves condicions. Juana Ruiz, resident a Cisjordània, treballa des de fa dècades de coordinadora de projectes dels Comitès de Treballs per a la Salut, una ONG palestina que ajuda la població en matèria de salut i desenvolupament alhora que lluita pels seus drets. Va ser detinguda sense càrrecs el 13 d'abril, i en la quarta audiència sobre el seu cas celebrada dilluns, les forces de seguretat israelianes van demanar prolongar el seu arrest una setmana més per acabar els interrogatoris. Segons un portaveu militar sospiten que com a treballadora humanitària va participar en un presumpte pla de blanqueig de diners que va ajudar a finançar el Front Popular per a l'Alliberament de Palestina, un grup polític considerat terrorista per Israel.