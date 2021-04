El Govern francès anuncia sancions a un grup de militars per una tribuna

La publicació d'una tribuna en la qual una vintena de generals retirats advertia del suposat «enfonsament» de França per culpa, entre altres qüestions, dels «islamistes» i de les «hordes de les perifèries» ha rebut dures crítiques per part del Govern, que anticipa obertament «sancions» contra els signants. L'article, difós la setmana passada per la revista conservadora Valeurs Actueelles. recull un clar missatge contra les autoritats en el qual l'acusa d'encoratjar poc menys que a la «guerra racial» a França i adverteix d'una possible intervenció dels «camarades en actiu» per a protegir els valors gals i el conjunt del territori nacional. La ministra de Defensa, Florence Parly, ha qualificat d'«irresponsable» el missatge, un «insult» al seu judici per al conjunt de les Forces Armades. De la seva banda, la ultradretana Marine Le Pen va dir que «comparteix la seva aflicció i la seva observació» de la situació actual a França.