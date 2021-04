Iglesias rep una altra carta amb projectils i una amenaça de mort

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha rebut una nova carta amb diversos projectils i una amenaça de mort al seu interior, segons han confirmat fonts de la seva formació. En aquesta ocasió, la carta s'ha enviat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, però l'amenaça de mort era per a Pablo Iglesias. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, li ha comunicat per telèfon. És la segona carta amb amenaces de mort per a Iglesias. La primera va arribar dijous passat amb quatre bales dins i amenaces contra Iglesias, la seva parella i ministra Irene Montero, i els seus pares.

En aquest mateix període altres cartes han anat dirigides contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, i després contra la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.