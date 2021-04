L'Eurocambra dona llum verda a l'acord de la UE i el Regne Unit sobre la relació postBrexit

L'Eurocambra ha aprovat l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre la relació futura després del Brexit. Amb 660 vots a favor, cinc en contra i 32 abstencions, els eurodiputats han votat a favor del text en el que és l'últim pas per a la ratificació de l'acord comercial i de cooperació entre el bloc comunitari i el Regne Unit que es va tancar al desembre. La ratificació de l'Eurocambra posa punt i final a més de quatre anys de negociacions pel Brexit per fixar quina és la relació entre les dues parts un cop el Regne Unit sortís del club comunitari 47 anys després.

L'acord tancat al desembre va entrar de manera provisional en vigor l'1 de gener, dia en què es va materialitzar completament el Brexit. La provisionalitat s'aplicava a l'espera de l'aprovació a l'Eurocambra, que tenia com a termini fins al 30 d'abril després d'haver-ne demanat una extensió.

Aquests quatre mesos han estat marcats per la desconfiança entre el bloc comunitari i el Regne Unit. Tant és així que la majoria de l'Eurocambra ha expressat la seva preocupació sobre el fet que Londres no compleixi l'acord, especialment el protocol per a Irlanda del Nord. És per aquest motiu que els eurodiputats han demanat a l'executiu europeu que extremi la vigilància i prengui les accions necessàries, incloses sancions, perquè es compleixi l'acord.