Els malalts a l'UCI per covid es doblen en una setmana a Manresa

Fa una setmana hi havia nou persones a l'UCI de l'Hospital Sant Joan de Déu, de Manresa, a causa de la covid-19. Ahir, dinou.

La xifra s'ha més que duplicat en un context, també, de més ingressats, que en set dies han passat a la Fundació Althaia de 59 a 72.

Darrera d'aquest augment del nombre de crítics, els professionals creuen que hi ha la variant britànica de la covid. Malgrat que no hi ha un estudi científic circumscrit a Althaia que ho certifiqui, sí se sap que aquesta soca és majoritària al territori i la seva afectació provocaria que més pacients requerissin hospitalització i que una part d'ells acabessin necessitant atenció a l'àrea de crítics.

Cal tenir en compte que la incidència actual de la malaltia a nivell epidemiològic és menor que en la tercera onada però, en canvi, el número de pacients ingressats a UCI és major.

A més, el perfil d'aquests malalts que ara ingressen a l'UCI ha canviat i són persones d'entre 50 i 79 anys, molts sense malalties prèvies greus.

El creixement de casos que hi ha hagut a nivell epidemiològic al territori està impactant els darrers dies a l'hospital on s'ha registrat un increment de pacients ingressats. L'àrea de crítics és la que està més tensionada i podria ser necessari traslladar pacients a altres hospitals del sistema públic de salut, organitzats territorialment per clústers per poder donar resposta adequada a tots els pacients en situacions d'aquest tipus.

La darrera setmana han mort cinc persones a cusa del coronavirus als centres assistencials de la ciutat, tres a Althaia i dues a Sant Andreu.

Amb aquestes, la xifra total de defuncions hospitalàries a Manresa s'eleva a 424.

Però també hi ha notícies més positives. L'Hospital de Sant Andreu tenia ahir tres ingressats per covid, quan la setmana anterior n'hi havia set. Una reducció del nombre d'ingressats que ha permès adaptar el centre a la nova situació.

Sant Andreu reobre les visites

L'Hospital de Sant Andreu va reobrir ahir el règim de visites de familiars i acompanyants.

Això sí, les visites queden limitades a un familiar per pacient i dia i hauran d'escollir entre horari de matí i de tarda. De dilluns a divendres de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 o de 2/4 de 5 a 2/4 de 8. I els caps de setmana i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 4 a 7.

En les habitacions amb números parells, les visites es permeten els dimecres, divendres i diumenges. En les habitacions amb números imparells, les visites es permeten els dimarts, dijous i dissabtes.

Les visites continuen restringides a la unitat d'aïllament i a la unitat de psicogeriatria. En tots dos casos es potenciaran les videotrucades i només hi haurà visites en situacions de final de vida.

Durant els 10 primers dies d'ingrés, i sempre que la persona surti per anar a una visita mèdica, tindrà les visites restringides per complir el protocol d'aïllament.