Primer pas per centralitzar tota la vacunació contra la covid al Palau Firal

El departament de Salut ha començat a planificar una nova tongada de vacunacions contra la covid en la qual es preveu centralitzar l'administració dels fàrmacs al Palau Firal de Manresa. Fins ara ha anat obrint intermitentment per administrar la vacuna AstraZeneca a personal essencial i a la població d'entre 60 i 69 anys. Els centres de primària, on es vacuna amb Pfizer, ho deixaran de fer un cop hagin administrat la segona dosi a tota la població de gent gran a qui ja se li va posar la primera. A partir d'aleshores és quan tot se centralitzarà al Palau Firal. El trànsit, doncs, serà gradual.

El primer pas cap aquest objectiu es donarà divendres, dissabte i diumenge. Al Palau Firal de Manresa s'administraran 1.500 dosis de Pfizer a persones d'entre 70 i 75 anys. Ja és ple. A Berga 350 a l'Hotel d'Entitats i a Igualada 800 més també al recinte firal. D'AstraZeneca, amb qui continua el problema de subministrament, se n'administraran 1.300 dosis al conjunt de la regió sanitària de la Catalunya central. Divendres també es vacunarà gent amb aquest fàrmac al Palau Firal.

Segons Salut, centralitzar la vacunació al recinte firal de Manresa traurà pressió als centres d'assistència primària. A més a més es considera que la població d'entre 70 i 75 anys, no hauria de tenir problemes de mobilitat per desplaçar-s'hi. Al final de tot aquest traspàs, al Palau Firal es vacunarà amb AstraZeneca, Pfizer i Janssen. Moderna, l'altre vaccí contra la covid, només s'administra als hospitals. El Palau Firal s'adaptarà i senyalitzarà perquè les diferents persones que hi vagin segueixin els circuits correctament i sense problemes.

25.000 dosis en una setmana

En total Salut preveu administrar 25.000 dosis aquesta setmana a tota la regió sanitària de les comarques centrals. D'aquestes 17.000 són de Pfizer, bàsicament segones dosis, i també s'hi afegirà el vaccí de Janssen, més de 4.000, un cop l'Agència Europea del Medicament ha avalat definitivament el seu ús.

Un 23 % de la població de Manresa, unes 18.000 persones, han rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid. Un 8 % les dues. Són percentatges similars als del conjunt de Catalunya.

La dada la va fer pública ahir l'alcalde de Manresa, Mac Aloy, durant la presentació de la campanya «Manresa es vacuna».

Més vacunes

Es tracta d'un vídeo que es difondrà a través de les xarxes socials on cares famoses de Manresa i el Bages, a més a més de professionals sanitaris i de residències, animen la població a vacunar-se. És una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa i la delegació a les comarques centrals del Col·legi de Metges de Barcelona.

La campanya coincideix en un moment en què «han començat a arribar més vacunes, i això és una molt bona notícia» va anunciar la responsable del departament de Salut a les comarques centrals, Teresa Sabater. «Ens hagués agradat anar a un altre ritme, però no ha pogut ser. Ara sembla que sí». Les vacunes d'AstraZeneca arriben en comptagotes, en canvi Pfizer n'ha servit més, i s'hi ha afegit la de Janssen. Segons Salut, Catalunya en disposarà de gairebé 300.000 a la setmana.

A l'acte , a més a més d'Aloy i Sabater, també hi va participar la gerent de l'ICS a la Catalunya central, Anna Forcada; el president de la delegació al Bages del Col·legi de Metges, Jordi Aligué; i la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó.

Tots van coincidir a dir que vacunar-se és un acte de responsabilitat col·lectiva, «possiblement el més important que hem tingut a les nostres vides», va remarcar Forcada. «Cal fer-ho per evitar més patiment». També van afirmar que la vacunació és efectiva, com ho demostra el descens de la mortalitat a causa de la malaltia. Per tant «les vacunes estant salvant vides» va emfatitzar Aloy, «i depèn de tots i totes acabar amb aquest mal son». «Vacunar-se és la solució», va dir al seu torn la regidora Tarragó.

Personatges populars

D'aquí la campanya per conscienciar tothom de la importància de vacunar-se. Al vídeo hi apareixen professionals sanitaris i de residències que expliquen que amb els fàrmacs contra la covid es comença a veure la llum.

A més a més hi surten cares conegudes com Pep Guardiola, l'exwaterpolista Manel Estiarte, jugadors del Baxi Manresa, periodistes com Núria Bacardit i Francesc Sòria, músics com Oriol Farré o Sara Roy, o el cuiner Jordi Cruz. Tots animen la població a vacunar-se o expliquen que ells ja ho han fet. També un ciutadà xinès i un àrab, que ho fan en el seu idioma. Hi apareix una persona que va patir la covid, Miquel Roset, que recomana posar-se la vacuna per evitar passar el que ell va haver de patir.

El vídeo es distribuirà per xarxes socials. «És el màxim de transversal possible» perquè el «repte que tenim és que el màxim de gent es vacuni per poder sortir d'aquesta pandèmia», va assegurar el president al Bages del Col·legi de Metges, Jordi Aligué. Va agrair el suport que han rebut als professionals de l'àmbit sanitari per part de la població.