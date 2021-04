Les sales de concert volen un protocol arran de la prova del Sant Jordi

La gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), Carmen Zapata, va demanar ahir a les administracions «inversió i agilitat» per elaborar un protocol que permeti reactivar el sector pels resultats del concert de Love of Lesbian del 27 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ho va demanar el dia que l'estudi de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona va anunciar que en els 14 dies posteriors al concert, el primer sense distàncies de seguretat entre 5.000 assistents, es van registrar sis casos positius de covid.

Per a Zapata, els resultats de la prova pilot suposen «un primer pas molt important i positiu» que permetrà avançar cap a un protocol aplicable a les sales musicals i de concerts, moltes tancades des de fa més d'un any per la pandèmia. Amb tot, va avisar que l'operatiu i desplegament de mitjans -personal sanitari i espais per fer els tests d'antígens-que va requerir el concert de Love of Lesbian «no es podrà fer» en sales petites. Per això, va assegurar que caldrà dissenyar protocols adaptats a sales de diferent format i que prevegin altres eines com les mostres autotest de covid-19.

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va advocar per anar normalitzant la vida després de més d'un any de covid-19 i recuperar activitat però sense perdre de vista el control epidemiològic: «Normalitzar sí, però sense abaixar la guàrdia».