El TSJC dona 10 dies al Govern per vacunar policies nacionals i guàrdies civils

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat deu dies a la Generalitat perquè, «sense cap excusa», garanteixi «immediatament i sense dilacions» la vacunació als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya en la mateixa proporció que els Mossos d'Esquadra. Així ho va acordar la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC en una interlocutòria, que es pot recórrer, en què estima la mesura cautelar sol·licitada pel sindicat policial JUPOL i l'associació de la Guàrdia Civil JUCIL perquè la conselleria de Salut comenci a vacunar contra la covid-19 de manera immediata i generalitzada els agents dels dos cossos a Catalunya. El TSJC, que va notificar personalment la resolució a la consellera de Salut, Alba Vergés (ERC), ha apreciat en el cas, sense prejutjar el que decideixi quan analitzi el fons de la qüestió, una «aparença de discriminació» en perjudici dels funcionaris de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la vacunació contra el coronavirus a Catalunya.

Després de conèixer la interlocutòria, Vergés va criticar la «interferència» del TSJC en l'estratègia de vacunació i va justificar la baixa cobertura de policies i guàrdia civils perquè, dseprés de començar a subministrar-los les dosis, «va quedar paralitzada a tot l'Estat» la vacunació amb AstraZeneca, la usada per a treballadors essencials, que va passar a ser indicada només per a majors de 60 anys. En la mateixa línia, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, va negar que l'administració catalana «discrimini» agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i va al·legar que la vacunació d'aquests col·lectius està parada, com la de la resta de grups essencials, pels criteris del sèrum d'AstraZeneca. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, considera «ridícul» el criteri del TSJC i va afirmar: «Complirem, però per a això retardarem la vacunació de gent de 70 anys, aquí ho deixo».

Amb tot, per al TSJC són «eloqüents» les dades de la Generalitat en les seves al·legacions, en què detalla que el 22 d'abril a Catalunya s'havia vacunat el 80,3% dels efectius dels Mossos, el 79,1% de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el 71,2% dels policies locals, el 9,9% de la Policia Nacional i el 6,3% de la Guàrdia Civil. En contra del que sosté la Generalitat en les al·legacions, el TSJC manté l'ordre que es vacuni els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per aconseguir en deu dies el mateix percentatge que en Mossos d'Esquadra no té per què traduir-se en un «perjudici» per a altres grups de població, entre altres motius per l'arribada de noves remeses de dosis i perquè es tracta de plantilles de grandària «reduïda». Un cop complert el termini de deu dies, el TSJC dona dos dies de marge a Salut perquè informi el jutjat de l'estat d'execució d'aquest procés de vacunació.