La variant índia de la Covid, detectada en «almenys 17 països»

L'anomenada variant índia del coronavirus, sospitosa d'haver sumit l'Índia en una important crisi sanitària, s'ha detectat en «almenys 17 països», segons ha informat l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Segons l'OMS, la variant B.1.617, més coneguda com 'variant índia', s'ha detectat en més de 1.200 seqüències del genoma, en «almenys 17 països». «La majoria de les seqüències pujades a la base de dades de GISAID provenen de l'Índia, el Regne Unit, Estats Units i Singapur», ha explicat l'organisme al seu informe setmanal sobre la pandèmia. En els últims dies, la variant també s'ha detectat a diversos països europeus (Bèlgica, Suïssa, Grècia, Itàlia).

La modelització preliminar de l'OMS basada en les seqüències subministrades a GISAID assenyala que la «B.1.617 té una taxa de creixement més alta que altres variants que circulen a l'Índia, cosa que suggereix que és més contagiosa». L'OMS va classificar recentment aquesta variant com una «variant d'interès» i no com «una variant preocupant». Si fos aquesta última suposaria que és més perillosa (més contagiosa, més letal i capaç d'esquivar les vacunes).



Interrogants oberts

La variant encara suscita interrogants. La recrudescència dels casos a l'Índia també pot deure's a «altres comportaments», afirma l'OMS, com l'incompliment de les restriccions sanitàries. «Es necessiten investigacions addicionals» urgents sobre el contagi, la gravetat i el risc de reinfecció de la variant índia, per comprendre el paper que exerceix en la crisi sanitària de l'Índia.

L'organització recalca que altres variants que circulen també són molt contagioses i que la combinació de factors «pot exercir un paper en la reactivació de casos» a l'Índia.

L'Índia s'enfronta a una explosió de casos, en què dilluns va batre un rècord mundial amb 352.991 noves infeccions i un rècord nacional de 2.812 morts, cosa que eleva el nombre total de casos a tot el món a 147,7 milions.