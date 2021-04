Les amenaces contra Rodríguez Zapatero i Díaz Ayuso sacsegen de nou la campanya madrilenya

Les tres cartes amb amenaces i cartutxos de bales interceptades per Correus, l'última contra l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, van marcar de nou la campanya electoral de Madrid, on s'ha obert un debat sobre si les amenaces han de fer-se públiques o no. Correus va detectar ahir a Sant Cugat del Vallès una carta amb dos projectils enviada a la presidenta madrilenya i candidata a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso. A més, el Centre de Tractament Automatitzat de Correus a Madrid va interceptar una altra remesa a la Direcció General de la Guàrdia Civil, que, segons es revelar, contenia quatre bales i un paper amb missatges amenaçadors dirigits a Pablo Iglesias, candidat d'Unides Podem. Els controls de les dependències centrals de tractament de Correus a Madrid van interceptar una nova carta amb dos cartutxos d'armes de foc, dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero, una nova amenaça que ha estat condemnada de manera unànime per tots els partits, inclòs Vox.