Ayuso frivolitza amb les amenaces: «Que m'enviïn llom embotxat»

La presidenta en funcions de la Comunitat de Madrid i candidata del PP al 4-M, Isabel Díaz Ayuso, ha frivolitzat amb les amenaces i ha demanat que si li han d'enviar alguna cosa que sigui "llom embotxat" i "tomàquets". "Si hi ha gent que té ganes d'enviar coses, jo em presto", ha dit Ayuso aquest dijous al matí en una entrevista a la Cope. La candidata dels populars als comicis madrilenys ha afirmat que "té entès" que al líder de Podem, Pablo Iglesias, "li enviaran una Constitució". "Estem desaforats a aquestes eleccions", ha afirmat Ayuso, que s'ha mostrat "radicalment en contra" de fer un cordó sanitari a Vox.

"Hi ha un mal perdre per part d'alguns de l'esquerra que, com no assumeixen el resultat, diuen que ve la ultradreta i mouen l'espantall de Vox per intentar desgastar-me a mi també", ha dit Ayuso. La candidata del PP ha recordat a Cs que "gràcies a Vox" van aconseguir governar.

Ayuso ha afirmat que "el problema" és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que té un executiu "absent" que "no gestiona" i promou "el desmembrament d'Espanya i que hi hagi ciutadans de primera i de segona".