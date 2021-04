Empresaris de la Cerdanya demanen que s'accelerin els ajuts estatals per la covid

L'Empresariat de la Cerdanya i la Unió Intersindical Empresarial del Ripollès exigeixen una flexibilització del Reial Decret-Llei 5/2021, que regula els ajuts estatals a les empreses i autònoms afectats per la pandèmia. Tot i que la modificació de la normativa obre la porta a atorgar-los a nous sectors que inicialment quedaven fora, com ara les escoles d'esquí, els col·lectius empresarials exigeixen que, a l'hora d'atorgar-los, es facin amb celeritat. També reclamen que quedi fora de càlcul de la intensitat dels ajuts els números del primer trimestre de 2020. Els col·lectius ja han fet arribar les seves peticions a la delegació del Govern de Girona.

Els col·lectius d'empresaris recorden els perjudicis que ha causat la pandèmia a la Cerdanya i el Ripollès, agreujat amb el tancament perimetral que es va aplicar per les festes de Nadal.

Des de les entitats empresarials recorden que la caiguda de la facturació ha estat «molt greu» al Pirineu. Per aquesta raó, malgrat els canvis, des de les entitats empresarials comparteixen que els darrers acords són encara insuficients i exigeixen més modificacions.

El president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, alerta que tot i que serà la Generalitat la que finalment acabi definint els sectors empresarials que es poden acollir als ajuts, la quantitat global serà la mateixa. «És un greuge important», ha afirmat, per posar com a exemple que «Catalunya seguirà rebent menys diners que les Illes Canàries». Per aquest motiu, demana a l'Estat que destini més recursos econòmics a Catalunya.

Des dels col·lectius també exigeixen un canvi en el càlcul per determinar la intensitat de la subvenció atorgada, que a hores d'ara es faria a través de la a comparativa de la caiguda de facturació de l'any natural 2019 i 2020. Recorden que al primer trimestre de 2021 encara no hi havia pandèmia, per la qual cosa demanen un càlcul «més acurat» i suggereixen que la comparativa sigui entre els períodes 1 d'abril de 2019 a 30 de març de 2020, i des de l'1 d'abril de 2020 a 30 de març de 2021.

Un altre de les reivindicacions és que s'acceleri el pagament dels ajuts. Apel·len al fet que Catalunya segueix encara sense govern, fet que podria comportar un endarreriment en el pagament d'aquests ajuts. Per tant exigeixen que es busquin mecanismes per poder fer aquests pagaments a l'avançada.

Els col·lectius ja han fet arribar les seves peticions a la Delegació del Govern de Girona i a la Subdelegació del govern espanyol i a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya. També es portarà el document amb les reivindicacions al consell d'alcaldes del Ripollès perquè se sumin a les demandes i reforcin el missatge d'unitat a les administracions competents.