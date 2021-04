ERC i JxCat avancen cap a un acord que veuen impossible abans de l'1-M

ERC i JxCat segueixen avançant cap a un acord per a la formació del nou Govern, que amb tota probabilitat no arribarà abans de l'1 de maig, com reclamaven els republicans, però sí que podria cristal·litzar en dies posteriors.

La cimera celebrada dimarts a la presó de Lledoners, amb la participació del candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va servir per començar a abordar l'estructura del nou Govern i altres qüestions encallades.

Fonts coneixedores de la trobada van indicar ahir que la reunió va ser «positiva, tant en la forma com en el fons», per avançar en la negociació, especialment en estructura de govern -ERC no preveu inflació de departaments, sinó mantenir la xifra en 13 o màxim 14-, encara que amb prou feines va haver-hi progressos quant a l'estratègia independentista i al paper del Consell per la República.

Així i tot, segons diverses fonts de totes dues formacions consultades, resulta ja «impossible» aconseguir un acord abans de l'1 de maig, com ha plantejat ERC com a ultimàtum abans d'explorar la via d'un Govern en solitari amb el suport extern de JxCat.

Malgrat que no hi haurà temps per culminar la negociació abans de l'1 de maig -possiblement tampoc abans de les eleccions madrilenyes del dia 4-, les fonts consultades no descarten que el principi d'acord arribi abans del congrés de JxCat del 7 al 8 de maig.

Es tracta d'un congrés extraordinari convocat per engegar el consell nacional del partit i formalitzar l'elecció d'Anna Erra com a presidenta d'aquest òrgan, així com del nomenament del defensor de la militància, però el conclave es podria aprofitar per sotmetre a votació un hipotètic principi d'acord amb ERC.

Si no fos així, la setmana clau seria la del 10 al 16 de maig, tenint en compte que el dia 26 expira el termini límit per investir el nou president de la Generalitat i evitar una repetició de les eleccions a Catalunya.

L'acord amb JxCat podria grinyolar, en alguns aspectes econòmics i socials del futur pla de govern, amb el document que ERC va pactar amb la CUP a finals de març, cosa que en aquest cas podria complicar a última hora la investidura d'Aragonès.

ERC, preocupada per la lentitud de les negociacions amb JxCat fins ara, ha obert la porta a dirigir en solitari el proper Govern, un escenari que la CUP no veu amb mals ulls.

Algunes veus de JxCat, com el propi Jordi Sànchez, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, o l'exvicepresident del Parlament Josep Costa, han verbalitzat públicament la possibilitat que el seu partit no aconsegueixi un acord per governar amb ERC. No obstant això, bona part del partit és ferma partidària d'entrar al nou Govern i posa en dubte que ERC realment es plantegi governar sola amb únicament 33 diputats dels 135 del Parlament.

Perquè fructifiquin les negociacions, Aragonès està disposat a tornar a implicar-se directament en les reunions, com va passar dimarts, més enllà de mantenir contacte amb Jordi Sànchez.

Mentrestant, des de Tortosa, el líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va dir que «del que segur que no van parlar a Lledoners és de les ajudes directes als afectats per la covid» i va titllar d'»irresponsables» ERC i Junts per posar per davant les seves prioritats a les de la gent.

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va traslladar ahir a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la necessitat que els partits tinguin «molta generositat» per fer front als reptes del país i a la «repressió». Mauri es va reunir amb Borràs per explicar-li els «reptes inajornables» que les institucions han d'encarar, segons l'entitat, enmig de les negociacions d'ERC i Junts per desencallar la investidura de Pere Aragonès.