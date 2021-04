La Generalitat aparta la fundació que va gestionar el geriàtric de Tremp amb 61 morts

Exterior de la residència de Tremp on van morir 61 residents per covid

Exterior de la residència de Tremp on van morir 61 residents per covid | ACN

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit que la gestió de la residència Sant Hospital de Tremp no retorni a la Fundació Fiella. Segons ha avançat Diario.es i ha confirmat l'ACN un cop analitzades totes les actes de la inspecció de serveis socials a la Fundació Fiella i de la intervenció de la residència davant de "les greus mancances" que es van detectar, Afers Socials ha requerit a la Fundació perquè trobi una nova gestora per la residència amb el vistiplau del Departament. Al centre van morir 61 residents per la covid-19. La proposta de la Fundació Fiella ha estat que sigui l'Hospital Sant Joan de Deu – Terres de Lleida. Aquesta nova entitat gestora es farà càrrec de la gestió de la residència els pròxims 4 anys.

Salut va intervenir la residència el 28 de novembre del 2020 per "estabilitzar" el brot de covid-19 que es va detectar al centre, després de realitzar-hi un cribratge massiu. Aquesta intervenció tenia com a objectiu principal la realització d'un pla d'actuació que garantís la viabilitat tècnica de la residència en el seu conjunt en aspectes sanitaris, socials, organitzatius i de gestió de qualitat.

Amb aquesta intervenció, les dotacions de personal necessàries al centre residencial les va aportar la nova gestora i el personal actual del centre en va quedar sota la seva direcció, de manera coordinada amb la direcció assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars.

Salut, al principi del mes de gener va fer efectiu el traspàs de la gestió de la residència, fins ara en mans de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), a Sant Joan de Déu-Terres de Lleida. Un brot de covid-19 va afectar la pràctica totalitat dels residents i gran part dels professionals i va causar la mort de 61 usuaris.

Sant Joan de Déu ha treballat fins ara en la professionalització de la gestió de la residència del Pallars Jussà.

Joan-Antoni Mateo, president del Patronat de la Fundació Jaume Fiella, en declaracions a l'ACN ha confirmat mantenir converses amb el Departament per trobar la millor solució però ha negat haver arribat a cap acord definitiu.

Per una altra banda, fiscalia va ordenar ja al mes de desembre del 2020 investigar la gestió de la residència Fiella de Tremp en veure indicis de delicte, després de la mort de 61 usuaris pel brot de covid-19. Va demanar als Mossos d'Esquadra que investiguessin si la direcció del centre hauria comés un delicte d'homicidi imprudent i també un altre contra la seguretat del treball. La justícia va ordenar la investigació una vegada va rebre els informes de Salut respecte al brot d'aquesta residència que comptava amb 150 usuaris, dels quals més d'un 37% van morir arran de virus. Una xifra que fiscalia va considerar "totalment extraordinària" en comparació amb altres residències i que podria suposar un indici de "greus disfuncions de funcionament".