Joe Biden proposa un pla d'1,8 bilions de dòlars «per a les famílies»

El president dels EUA, Joe Biden, va proposar ahir un pla de benestar social a 10 anys el cost del qual s'estima en 1,8 bilions de dòlars que preveu finançar amb noves pujades d'impostos a les rendes més altes. Així ho va anunciar el líder demòcrata en el seu primer discurs davant d'una sessió conjunta de Congrés. Batejat com «Pla americà per a les famílies», es tracta del tercer paquet legislatiu amb marcat caràcter social que anuncia el Govern de Biden en només tres mesos al poder, després del rescat econòmic d'1,9 bilions que ja va ser aprovat i el «Pla d'ocupació nord-americana», encara en negociacions i pressupostat en 2,25 bilions.

Si el primer rescat es va finançar a través del deute i el pla d'ocupació es farà amb una pujada de l'impost de societats, Biden preveu afrontar aquest amb una pujada del 39,6% de l'impost sobre la renda als més rics, incloent-hi els guanys de capital, així com combatent l'evasió fiscal. Dels 1,8 bilions pressupostats, 1 bilió es cobrirà mitjançant inversió directa i 800.000 milions amb beneficis fiscals. Del nou pla presentat per Biden destaca que amplia en quatre anys el sistema d'educació pública gratuïta, que actualment va des de l'inici de la primària als 5 anys fins al final de la secundària als 18. Així, d'una banda instaura la gratuïtat escolar per als dos anys d'educació infantil previs a l'ingrés a l'escola primària, és a dir, per ales franges de 3 i 4 anys. I, de l'altra, converteix en gratuïts dos anys d'estudis en els anomenats col·legis universitaris, institucions a les quals s'accedeix després de superar l'educació secundària i que ofereixen titulacions acadèmiques de dos anys.