Un jove independentista accepta dos anys de presó per agredir dos mossos en una manifestació a Barcelona

Moment dels aldarulls a Barcelona per la sentència dels polítics independentistes

Moment dels aldarulls a Barcelona per la sentència dels polítics independentistes | EP

Un jove independentista ha acceptat aquest dijous dos anys de presó per haver agredit dos mossos d'Esquadra el març del 2018 durant una manifestació davant la Delegació del govern espanyol a Catalunya. La fiscalia demanava inicialment quatre anys i mig de presó per desordres públics, atemptat contra l'autoritat i dos delictes lleus de lesions, a més de 1.200 euros de multa i 216 euros en indemnitzacions, però abans de començar el judici a l'Audiència de Barcelona aquest dijous ha rebaixat la pena a dos anys de presó, cosa que ha acceptat l'acusat perquè no implica el seu ingrés a un centre penitenciari.

Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la tarda del 25 de març, en una mobilització per demanar la llibertat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut a Alemanya. El noi, segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, enmig de la manifestació i amb la cara tapada, va animar la resta de manifestants a traspassar la línia policial que protegia l'edifici oficial i va llençar ampolles, llaunes de beguda i ous contra els antiavalots. També va empènyer un contenidor cap a ells i els va insultar. Quan els agents el van anar a arrestar, es va resistir, donant cops de pa i de peu a dos policies, a qui va causar contusions a les mans.