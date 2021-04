L'Eurocambra aprova una llei que permetrà eliminar en una hora els continguts en línia que promoguin el terrorisme

El Parlament Europeu ha aprovat una nova llei europea que permetrà eliminar en una hora els continguts en línia que promoguin el terrorisme. Els proveïdors de serveis en línia hauran d'eliminar o impedir l'accés a aquests continguts una hora després de rebre l'avís de les autoritats competents de cada estat membre. "El material difós amb fins educatius, periodístics, artístics, d'investigació o de sensibilització contra activitats terroristes no s'ha de considerar contingut terrorista", matisa la nova normativa. El text no obliga les plataformes a controlar o filtrar continguts, però si un país conclou que alguna està exposada a contingut terrorista haurà de prendre mesures al respecte.

La Comissió Europea va presentar el projecte de llei el 2018 i feia dos anys que estava encallat en les negociacions entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE, on seuen els estats, per les discrepàncies sobre les implicacions que podia tenir per la llibertat d'expressió.

Finalment, s'ha aprovat a l'Eurocambra en segona lectura sense una votació al ple perquè no s'han presentat esmenes. La legislació entrarà en vigor d'aquí a un mes i es començarà a aplicar un any després.