Mor Michael Collins, un dels tres tripulants de l'històric viatge de l'Apollo 11

L'astronauta Michael Collins, un dels tres que va viatjar en el vol de l'Apollo 11, la primera missió d'aterratge lunar en 1969, va morir ahir de càncer als 90 anys. Un comunicat difós per la seva família va assenyalar que Collins havia estat lluitant contra el càncer.

Collins, Buzz Aldrin i Neil Armstrong (1930-2012) van sortir de Cap Canaveral (Florida) el 16 de juliol de 1969 rumb a la lluna com a part del programa Apol·lo de la NASA. Des d'allí va enlairar el coet Saturn V que transportava la nau amb els tres astronautes, que van arribar a la Lluna el 20 de juliol.

A diferència d'Armstrong i Aldrin, Collins mai va caminar sobre la lluna. Ell es va quedar enrere i va pilotar el mòdul de comando mentre volava en cercles per damunt. Per això, Collins era també dit sovint l'«astronauta oblidat». Collins «va ajudar la nostra nació a aconseguir una fita decisiva», va destacar la NASA, que va recordar que també es va distingir en el Programa Gemini i com a pilot de la Força Aèria. Durant les celebracions del cinquantenari del viatge a la Lluna el 2019, Collins va afirmar que sense dubtar-lo «proposaria anar directament a Mart», la qual cosa ja estava en els plans de l'agència espacial dels Estats Units.