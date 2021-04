El TSJC diu «no» a la pancarta a favor dels presos al Palau i «sí» a la de la llibertat d'expressió

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) prohibeix l'exhibició al Palau de la Generalitat de la pancarta a favor dels polítics presos que li va costar a Quim Torra la inhabilitació pel fet de no voler-la despenjar quan va ser requerit. En canvi, permet que continuï penjada la que defensa la llibertat d'expressió.

En la seva sentència, el TSJC estima part de la demanda interposada per l'associació Impulso Ciudadano, ja que considera que la pancarta sobre els presos i el llaç groc representen una opció ideològica, i els ciutadans que no la comparteixin poden considerar-se "legítimament afectats per l'actuació, contrària al principi d'objectivitat i neutralitat institucional" al qual està subjecte la Generalitat. "Es tracta de l'ús amb finalitats partidistes de la façana d'un edifici de titularitat pública", insisteix la sentència.

Ara bé, pel que fa la pancarta amb el lema 'Llibertat d'opinió i d'expressió, article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans', el TSJC no accepta la petició d'Impulso Ciudadano, que reclamava que la façana tornés al seu estat original, sense cap cartell.