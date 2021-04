La vacuna de Pfizer necessitarà una tercera dosi, segons el seu creador

El cofundador de la farmacèutica alemanya BioNTech, Ugur Sahin, va confirmar ahir que la vacuna distribuïda pel gegant farmacèutic estatunidenc Pfizer i dissenyada per la start-up fundada per ell necessitarà una tercera dosi per mantenir l'efectivitat, gairebé del 97%. «La protecció de la vacuna anirà perdent efectivitat amb el temps. Amb les dades recollides els primers sis mesos, la seva efectivitat cau del 95% al 91%. I després de vuit mesos més, veiem que els anticossos generats per la vacuna es redueixen clarament. Per això en necessitem una tercera per tornar a portar la protecció gairebé al 100%», va reconèixer Sahin en una videoconferència amb periodistes estrangers residents a Alemanya. Sahin, que dirigeix BioNTech amb la seva esposa, Özlem Türeci, creu que la tercera vacuna caldrà entre nou i 12 mesos després de la primera per reforçar la immunitat. Sahin confirma el que el conseller delegat de Pfizer, Albert Bouria, ja havia deixat entreveure a l'abril.