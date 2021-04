Ayuso aconsegueix marcar el pas i evitar l'examen a la seva gestió

Les enquestes auguren amb contundència que Isabel Díaz Ayuso guanyarà les eleccions de Madrid el 4 de maig. La presidenta autonòmica ha aconseguit que s'estengui el seu lema, «Llibertat», i s'aparqui l'examen als seus errors durant la pandèmia, sobretot a les residències de gent gran i l'atenció primària. La candidata del PP ha arrossegat tots els seus contrincants al debat sobre l'eix esquerra-dreta i la fal·làcia de «comunisme o llibertat», en què compara un corrent polític amb un dret sagrat i imprescriptible, trampa en què han caigut els partits d'esquerres.

«Van intentar centrar-se en la covid en el debat de Telemadrid, i tampoc els va sortir bé, però després, amb les amenaces de bala, se'n van oblidar i es van passar al feixisme o democràcia», presumeix un membre de l'equip d'Ayuso. «Costa trobar un titular aquests dies en què els candidats de PSOE o Més Madrid no parlin d'odi, conflicte o feixisme», continua aquest assessor. Els populars han imposat el marc mental que volien, encara que sense ometre la paraula clau: pandèmia. Ayuso la fa servir diàriament; però per atacar Pedro Sánchez, apartant-se qualsevol responsabilitat.

La presidenta està a punt d'acabar una campanya electoral que li sobrava i en la qual, fins ara, no ha comès cap error greu. La dirigent popular, una desconeguda fa dos anys, s'ha format un perfil propi en temps rècord. Si de Pablo Casado alguns veterans en el partit deien que era un «diamant en brut» quan va ser elegit líder el 2018, d'Ayuso ningú es va atrevir a un vaticini tan positiu . No obstant això, en la pandèmia i després de la renovació de part del seu equip i el fitxatge com a cap de gabinet de Miguel Ángel Rodríguez, l'ara candidata va anar forjant una imatge en contraposició a Pedro Sánchez que li va fer guanyar personalitat i pes mediàtic.

«El principal èxit d'Ayuso és que va arribar al 10 de març (dia en què va anunciar l'avançament de les eleccions) amb la feina ja feta», destaca un dels barons autonòmics del PP. Mesos enrere, aquest cap d'Executiu, que prefereix no ser citat amb nom i cognoms, va aplicar mesures molt més restrictives contra la covid que Ayuso, perquè així l'hi «aconsellaven» els seus experts i li dictava el seu «sentit comú». «No obstant això, ella ha prioritzat l'economia, sabent que la conseqüència era un major risc per a la salut, però els madrilenys ho han encaixat i han connectat amb la seva manera de fer», diu.

«Castigar Sánchez»

«Ens han de votar a nosaltres per castigar Sánchez per la pandèmia. Però a Ayuso no cal examinar-la per això, sinó que cal donar-li les gràcies de la llibertat de poder-se prendre una cervesa i de no trobar-se amb l'ex», relata en to burleta un diputat del PP. «El populisme és això i espero que Casado no ho copiï, perquè dubto que serveixi a tot Espanya», apunta, en referència a la lectura que el líder conservador ha de fer quan es conegui l'abast de la victòria de la presidenta.

Ayuso, a més, ha pogut fer la campanya que volia, «sense desembarcaments», assenyala un alt càrrec del PP català, que recorda que Alejandro Fernández va patir just el contrari.