Biden proposa l'expansió més gran de l'estat del benestar en dècades

«El neoliberalisme mai va funcionar». No és habitual sentir una frase com aquesta d'un president dels Estats Units i, menys davant les dues cambres de Congrés, però això és el que va dir dimecres a la nit Joe Biden en proposar un nou contracte social per als nord-americans. A punt de complir els seus primers 100 dies a la Casa Blanca, el líder demòcrata va proposar l'expansió més gran de l'estat de benestar de l'últim mig segle, una bateria de propostes que reserven al Govern la responsabilitat d'exercir com a catalitzador de l'economia i aspiren a rellançar a la depauperada classe mitjana. Biden va posar sobre la taula inversions públiques per valor de sis bilions de dòlars, quatre vegades el producte interior brut d'Espanya, amb les quals pretén aprofitar la crisi per remodelar el país.

Biden tornava a Congrés 48 anys després d'haver jurat per primera vegada el càrrec de senador i més de tres dècades després del seu primer intent de conquerir la presidència, tota una mostra de la tenacitat d'un polític que ha sorprès tothom amb la seva ambició i el biaix socialdemòcrata de l'inici del seu mandat. «M'alegro de ser aquí altre cop, és gairebé com tornar a casa», va dir el veterà dirigent de 78 anys. La pandèmia va obligar a reduir l'aforament, que va quedar en només 200 convidats, molt lluny del miler de legisladors i personalitats que assisteixen habitualment als discursos de l'Estat de la Unió, per més que aquest no es s'anomenés així, atès que Biden encara no ha complert el seu primer any de mandat. Una altra de les novetats va ser que dues dones van presidir la sessió conjunta: la vicepresidenta, Kamala Harris, i la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, una fita insòlita en la història del país.

Biden va aprofitar el moment per proclamar que «els EUA estan tornant» després d'haver superat els pitjors estralls del coronavirus. «Amèrica està a punt per créixer. Tornem a treballar, tornem a somiar, tornem a descobrir i a liderar el món», va afirmar el líder demòcrata en el discurs potser més optimista del seu mandat, esquitxat de patriotisme i mà estesa cap als republicans, per més que no li estigui tremolant el pols per legislar sense el seu suport. Va destacar els 220 milions de vacunes que han estat administrades durant els seus primers tres mesos al poder, la caiguda de la mortalitat entre els més grans de 65 anys i les previsions econòmiques que asseguren que el seu país creixerà aquest any al ritme més ràpid des del 1983.

«Ens vam acostar a l'abisme de la insurrecció i l'autocràcia, de la pandèmia i el dolor, però no vam retrocedir», va afirmar referint-se a l'assalt contra el Capitoli dels seguidors de Donald Trump el passat 6 de gener. «Mai he tingut tanta confiança en els EUA», va afegir. En la visió del món de Biden, el seu país està immers en una competència dura amb la Xina i altres règims autoritaris per liderar el nou segle.

«Hem de demostrar que la democràcia funciona, que el nostre Govern encara funciona i pot aportar resultats a la gent», va afirmar. Per aconseguir-ho, Biden aspira a invertir massivament en infraestructures, educació i lluita contra el canvi climàtic, plans amb els quals aspira a crear milions de llocs de treball i posar en marxa una nova època d'innovació.