Presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). Després d'un any «duríssim», la directora general de L'Onada Serveis subratlla que les residències comencen a veure la llum. Apunta, però, la importància que es recuperi la plena ocupació per donar resposta a les necessitats de persones grans amb dependència

La directora general de L'Onada Serveis, amb centres residencials al Bages i al Berguedà, Cinta Pascual, assegura que en aquests moments «les residències són molt segures». Per la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) no es pot abaixar la guàrdia, però creu que ara és urgent centrar-se en fer passos per garantir una assistència de qualitat per a les persones grans i les seves famílies i per fer viable la continuïtat del sistema.

Després de completar la vacunació, quina és la situació actual a les residències?

La vacuna és una meravella. Ens ha canviat la vida. Al principi, teníem molta por i seguim treballant amb tota la precaució, però així que va avançant veiem que la vacuna funciona. Al meu parer els centres més segurs de Catalunya són les residències, amb una immunitat del 90%. Ara estem lluitant contra la postcovid perquè som un sector, com molts, que hem patit molt.

Per tant, podem dir que hi ha un abans i un després de la vacuna...

Sí, però molt abans i molt després! Hem sigut dels que més hem patit perquè hem lluitat amb la mort, ha estat horrorós... i ara som els que més estem vivint els efectes positius de la vacuna perquè tenim a tothom amb dues dosis i la cara ens somriu.

El govern començarà a alliberar places reservades a aïllaments davant la baixa incidència de la covid. És una bona notícia.

Sí, perquè hi ha més de 17.000 persones esperant places públiques i em sembla bé que es desbloquegin perquè si ara ja no hem d'aïllar la gent no té cap sentit. Però penso que aquestes places s'haurien d'ocupar en un màxim de 10 o 15 dies perquè hi ha molta gent que ho necessita.

Quina és la situació als centres de dia?

Han quedat amb una desocupació brutal. És duríssim. Segons un baròmetre que ha fet l'ACRA, la desocupació mitjana a les residències és del 20% i als centres de dia arriba al 48%, i el 60% encara estan tancats.

Des de l'ACRA defensen un canvi de model dels centres de dia.

Sobre el paper són meravellosos perquè la persona fa activitats de socialització, però continua vivint amb la família o a casa seva. El problema és que el model dels centres de dia a Catalunya no cobreix el transport i el copagament és molt alt. Per exemple, a la Comunitat Valenciana l'usuari té el transport inclòs i no copaga res i els centres estan al 100%. S'ha de reinventar i reorganitzar el centre de dia a Catalunya.

També reclamen la necessitat d'agilitzar la tramitació dels expedients de dependència.

Ara necessitem anar ràpid. En aquests moments hi ha 436 dies de mitjana a Catalunya per tramitar un expedient de dependència. No pot ser que el sistema de Serveis Socials no tingui com el sistema de Salut una porta d'urgència social, quan la llei de la dependència diu que els tràmits com a molt han de ser de sis mesos. Nosaltres hem fet una proposta que passa per creuar dades de Salut a Benestar.

La covid els ha fet replantejar el model assistencial per a la gent gran?

El model assistencial no ha fallat, ha fallat no tenir la coordinació sanitària i això no ha de tornar a passar. Ha fallat que els CAP no sabien ni que existíem i els residents són els més vulnerables, amb pluripatologies, que formen part de la xarxa pública i no en poden estar exclosos. Espero que el nou govern ho tingui en compte, aquest pas no pot tirar enrere i, a més, hi ha molta feina a fer.

Com veu el futur del sector?

Amb preocupació. Amb les residències el 20% desocupades, amb centres de dia tancats i un 48% de desocupació de mitjana...Amb subsistència. És molt dur. Estic preocupada perquè amb una desocupació així costa molt poder fer sostenible el sistema.