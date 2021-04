La CUP no veu «un problema» que Junts no entri al Govern si se sent més «còmode» des de fora

El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha explicat que la seva formació donaria suport a un Govern d'ERC en solitari i no veu "un problema" que Junts no hi entri de bon principi si "se sent més còmode" des de fora. En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, el diputat ha insistit que el que importa és que comenci la legislatura. Pellicer ha admès que viu amb "preocupació i ràbia" el ritme en què estan anant les negociacions entre els altres dos partits independentistes perquè el país necessita "un nou cicle" davant "l'emergència social". El diputat també ha condicionat el suport a la investidura d'Aragonès al compliment de l'acord de la CUP amb ERC: "Si l'acord es trenca, el nostre compromís també".

Davant una eventual reforma de l'article 25.4 del Reglament del Parlament, Pellicer ha advertit Junts que "aquest article no es toca". El 25.4 estableix que si s'obre un judici oral per delictes "vinculats a la corrupció" contra algun diputat se'l suspendrà de manera immediata. La presidenta de Parlament, Laura Borràs, està investigada per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El diputat ha dit que aquest article "genera confiança" per la seva lluita contra la corrupció i ha dit que, en tot cas, s'haurà d'obrir un debat amb Borràs i altres diputats que poden ser jutjats o inhabilitats per altres qüestions.

Pellicer ha explicat que la CUP donarà suport a la investidura d'Aragonès perquè s'iniciï la legislatura "sempre i quan es mantingui un acord de mínims". "Si volen el suport de la CUP per a iniciar la legislatura, hauran de venir a explicar-nos a quin acord han arribat", ha continuat.

El diputat cupaire també creu que cal que Junts "es ressituï" després del 14-F, perquè després de les eleccions han deixat de ser la força més votada dins de l'independentisme i ha d'assumir que el moviment "ha fet un gir a l'esquerra". "Necessiten assumir el rol dins de l'independentisme que els toca", ha dit.

Pellicer ha dit que els anticapitalistes no descarten entrar a l'executiu "en una segona fase de la legislatura", però que, per ara, l'acord és "de mínims i és insuficient per poder entrar-hi amb totes les conseqüències": "No podem legitimar el desgovern perquè hi ha un risc real que torni a passar".

Sobre el paper del Consell per la República, un dels esculls en les negociacions entre Junts i ERC, el diputat ha remarcat que cal que l'independentisme "generi un espai de treball estratègic" amb partits i entitats. Ha dit que el CxR pot tenir "un paper determinant i importantíssim" i no ha tancat la porta a què la CUP hi pugui participar. No obstant, creu que aquest espai no pot estar "condicionat per electoralismes, investidures o Governs" i que ha de ser "independent i fora de focus per generar una estratègia comú".

Pellicer pregunta per les "funcions i tasques" dels agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a Catalunya

Sobre la vacunació de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya, Pellicer ha preguntat per "quines funcions i tasques fan els 7.000 agents, al marge del dret a la vacunació", i ha dit que els 18.000 mossos d'Esquadra tenen "tasques i competències molt grans".